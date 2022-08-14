Айсен Николаев поздравляет с Днём строителя

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём строителя!

Мы благодарны и признательны за ваш профессионализм, ежедневный труд, который стоит за каждым строительным проектом в нашей республике, будь то социальные учреждения или крупные инфраструктурные объекты.

Несмотря на трудности, объёмы строительства в нашей республике не снижаются, строители сдают всё новые объекты. Это стало возможным благодаря слаженной работе на всех уровнях и поддержке строительного комплекса как на региональном, так и федеральном уровнях.

В настоящее время на территории республики ведётся строительство 175 объектов многоквартирного жилья общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. На данном этапе уже введено свыше 49 тысяч квадратных метров нового жилья. Всё это делается для того, чтобы абсолютно каждый житель Якутии получил возможность жить в комфортном доме.

В честь столетия нашей республики мы ввели 87 новых социальных объектов в 28 районах. До конца года планируется ввести ещё 72 объекта, в том числе 12 школ, 6 детских садов, 11 спортивных объекта и 2 объекта здравоохранения. Это дополнительные учебные места для школьников и дошколят, рабочие места для педагогов и врачей, новые возможности для проведения досуга, занятий спортом и заботы о здоровье.

Мы абсолютно уверены – поддержка строительства даёт мультипликативный эффект для всей экономики, и мы продолжим реализацию всех необходимых мер для сохранения темпов строительства. Современные и комфортные социальные объекты обязательно приведут к позитивным изменениям в жизни каждого якутянина.

В этот день особые слова благодарности выражаю всем, кто стоял у истоков строительной отрасли Якутии и внёс неоценимый вклад в её становление и дальнейшее развитие. Желаю всем работникам отрасли благополучия, крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Спасибо каждому из вас за личный вклад в благополучие нашей Якутии.