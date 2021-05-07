07.05.2021
17:20
84
Праздники
Айсен Николаев поздравил с Днем радио
Глава Якутии поздравил в Твиттере работников связи, телевидения и радио с профессиональным праздником.
Отметив, что в данной сфере трудятся настоящие профессионалы, он пожелал здоровья, успехов в работе и благополучия.
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