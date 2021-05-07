Айсен Николаев поздравил с Днем радио

Поздравляю работников всех отраслей связи, телевидения и радиовещания с профессиональным праздником!

В Якутии в данной сфере трудятся настоящие профессионалы своего дела, ответственные и творческие люди. Благодарю Вас за ваш труд! Здоровья, успехов в работе и благополучия!