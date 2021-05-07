07.05.2021
17:20
84

Праздники

Айсен Николаев поздравил с Днем радио

Глава Якутии поздравил в Твиттере работников связи, телевидения и радио с профессиональным праздником.

Отметив, что в данной сфере трудятся настоящие профессионалы, он пожелал здоровья, успехов в работе и благополучия.

Источник: https://twitter.com/AisenNikolaev/status/1390518424590299136
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх