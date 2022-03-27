Айсен Николаев: Исполнить, несмотря ни на что…

На Оперштабе по строительству и реконструкции объектов нацпроектов и госпрограмм под руководством главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА рассмотрены первоочередные задачи по строительству социальных объектов нацпроекта «Образование» и программы переселения из аварийного жилья в условиях действующих санкционных ограничений.

В совещании приняли участие первый зампред правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ, представители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований и руководители строительных организаций.

На оперштабе рассмотрен ход строительства жилых домов в городе Якутске и муниципальных образованиях республики. Напомним, что в этом году по республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» должно быть расселено порядка 25 тысяч граждан из более 461 тыс. кв. метров аварийного жилья. В рамках этой работы в республике ведётся строительство 81 многоквартирного жилого дома. Также в текущем году должно завершиться строительство пристроев к школе №5 и школе №12 в городе Якутске, и пристроя к Хатасской средней школе.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации Инвестиционной программы Якутии. В данное время ведется конкурсный отбор подрядчиков по строительству школы в с. Бясь-Кюель Горного района, Центра культурного развития в Нижнем Бестяхе, магистрального газопровода Кысыл-Сыр, капремонту Верхневилюйского республиканского лицея-интерната им. М.А. Алексеева.

«Несмотря на повышение процентных ставок банков и цен на строительные материалы, возникающие вопросы по привлечению рабочей силы, задачи по реализации госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья и по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях должны быть выполнены в полном объеме», — подчеркнул Айсен Николаев.

Членам оперштаба республики необходимо проработать вопросы по увеличению федерального финансирования в случае увеличения сметной стоимости объектов, оказать содействие организациям, участвующим в отборе подрядчиков, в части снятия требований о предоставлении банковской гарантии, внести предложение по корректировке требований к отбору генподрядчиков по строительству школ в городе Якутске и поселке Жатай.

Строительным организациям, занятым на объектах республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» рекомендовано нарастить темпы строительства, увеличить количество работников и составить опережающие планы-графики работ.

Главам муниципальных образований и строительным организациям, строящим многоквартирные дома со сроком ввода в эксплуатацию в текущем году в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» рекомендовано принять исчерпывающие меры по своевременному вводу объектов в эксплуатацию.