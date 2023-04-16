16.04.2023
23:45
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Общество
Айсен Николаев: Это действительно чудо!
Сегодня я хочу поделиться с вами удивительной историей о том, как нагрудный знак «100 лет ЯАССР» спас жизнь якутянину в зоне СВО.
Добровольцу с позывным «Крот» я лично вручил этот знак во время рабочего визита в военно-морской клинический госпиталь в Санкт-Петербурге. Позже, по возвращении на передовую, их отряд подвергся минометной атаке. Боец остался жив благодаря тому, что в нагрудный знак попал 15-сантиметровый осколок. Это действительно чудо!
Сейчас он находится в Якутске в краткосрочном отпуске. Сегодня я с большой радостью вручил ему новый знак «100 лет ЯАССР».
Скорейшего восстановления, сил и бодрости духа! Якутия гордится своими героями!
Источник: t.me/aisen_nikolaev
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