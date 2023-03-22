Занимал у знакомых миллионы и не возвращал

В Ленске мужчина занял у знакомых 2 млн. рублей и не собирался возвращать



Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 и ст. 177 УК РФ.

В ходе судебного заседания установлено, что в период с 2021 по 2022 г.г. подсудимый, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, заключал устные договоры займа денежных средств со своими знакомыми.

В результате преступных действий четверым потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 2 075 000 руб. В ходе судебного следствия подсудимый указанный ущерб возместил в полном объеме.

Кроме того, установлено, что решением Арбитражного суда РС (Я) с подсудимого, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, взыскана кредиторская задолженность в пользу банка в размере более 3 млн рублей.

Вместе с тем, мужчина, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, игнорируя требования судебного пристава исполнителя об исполнении требований исполнительного документа, открывал новые счета в банке, откуда незамедлительного во избежание удержания денежных средств осуществлял их снятие.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.