26.09.2022
09:27
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Общество

Задайте вопрос: сегодня глава Якутии выступит в прямом эфире

Во время эфира жители республики смогут задать свои вопросы по телефону

Сегодня, 26 сентября, в 19:00 часов по якутскому времени состоится «Прямая линия с Айсеном Николаевым».

Ил Дархан ответит на интересующие якутян вопросы и обсудит с ведущими прямого эфира актуальные для республики темы.

Трансляция эфира состоится на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Тэтим», «Радио России», Виктория Саха, СТВ-радио и в социальных сетях главы Якутии Айсена Николаева.

Отправляйте заранее свой вопрос на сайт — 100yakutia.ru, в чат-бот в приложении «Телеграм» — @voprosGlaveYakutii_bot, а также личным сообщением в аккаунт главы в Вконтакте или в Одноклассники.

Кроме того, задать вопрос Айсену Николаеву можно будет в ходе прямой линии, позвонив в студию по многоканальному номеру телефона: +7 (4112) 32-01-11.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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