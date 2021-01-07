Юрий Соломин: Сколько ни смотрел «Ромео и Джульетту», лучшим считаю якутского артиста…

Лена ТИМОФЕЕВА, педагог-куратор якутской студии в Щепкинском театральном училище рассказала SakhaLife об удивительном воспоминании Юрия СОЛОМИНА, художественном руководителе Малого театра о якутском студенте в роли «Тибальта» в «Ромео и Джульетте» 70 лет назад.

— После прощания с первым художественным руководителем нашей якутской студии в Щепкинском театральном училище профессором Борисом Владимировичем КЛЮЕВЫМ, на курс пришла Людмила Владимировна ТИТОВА, народная артистка РФ, ведущая актриса Малого театра. С её приходом мы получили задание подготовить самостоятельные отрывки русских, зарубежных авторов или авторов на якутском языке, чтобы познакомиться с ребятами. Ребята стали придумывать отрывки, и я предложила им «Ромео и Джульетту». У меня как раз был текст на якутском языке сцены «у Балкона» и «Жаворонок», это сцена их последней встречи, после сокровенной ночи. Мы играли эти отрывки двумя составами. В показе было 27 самостоятельных работ разных авторов.

Фото с сайта Билетсервис.ру

После показа Людмила Владимировна рассказала нам такую историю. Тогда она была ученицей Юрия Мефодиевича СОЛОМИНА, самого авторитетного профессора нашего института. Соломин – это глыба! И тогда он своим ученикам рассказал, что поступил в училище во время учебы там первой якутской студии, руководителем которой была народная артистка СССР Вера Николаевна ПАШЕННАЯ. И он до сих пор вспоминает, что когда смотрит «Ромео и Джульетту» любой постановки, понимает, что лучше якутского Тибальта из первой якутской студии, еще не видел…

Фото с сайта Театрал

Первая якутская студия поступила в 1950 году окончила в 1955-м, и дипломным спектаклем у них был как раз «Ромео и Джульетта». И Юрий Мефодиевич помнит, что в 1955 году, во время дипломного показа Тибальта играл молодой человек, имени которого он не запомнил, но запомнил его героя, благодря таланту и яркой харизме артиста. Юрия Соломин отметил, что видел великое множество разных спектаклей «Ромео и Джульетта» в исполнении разных актеров от самых разных режиссеров, разных театров, стран и национальностей, но лучше того якутского парня, который сыграл Тибальта, я ещё не видел!

Лазарь Сергучев в роли Тибальта. Якутск. 1957 г. Фото предоставлено Карлом Сергучевым.

Вот такая интересная история, которая ни разу ещё нигде не была зафиксирована.

Конечно же, меня эта история взволновала и заинтересовала, и я сразу позвонила Ефиму Николаевичу СТЕПАНОВУ, заслуженному артисту России, народному артисту Якутии, актеру Саха театра и хранителю театрального музея. И он сразу сказал, что это был легендарный Лазарь СЕРГУЧЕВ.

Вот такая вот история и такая светлая память о человеке. И до сих пор живые и маститые артисты вспоминают о нашем заслуженном якутском артисте Якутии Лазаре Лазаревиче Сергучёве.

Конечно, я позвонила его сыну, известному режиссеру Карлу Лазаревичу СЕРГУЧЕВУ. И потом – вам, SakhaLife, чтоб как можно больше людей узнали об этой удивительной истории.

Стоит отметить, что в 2020 году исполнилось 70 лет первой якутской национальной студии. И вышеприведенная история — это один из первых достоверных фактов из истории якутских студий в Щепкинском театральном училище…

Юрий Соломин поступил в Щепку в 1953 году на курс Веры Пашенной. Именно тогда наши студенты начали репетиции Шекспира, «Ромео и Джульеты».

Фото Лазаря Сергучева в роли Тибальта сделано 1957 году, в Якутске. Фото предоставлено SakhaLife Карлом Сергучевым, много делающим для увековечения памяти своего отца. Лазарь Лазаревич Сергучев навсегда вошел в историю якутского театра как яркая звезда, с именем которого связывают подъем театрального искусства в республике.

Фото из книги «Лааhар»

Лазарь Сергучев воплотил в театре образы легендарного Красного Шамана – в одноименной драматической поэме Платона Ойунского, Яго – в трагедии Шекспира «Отелло», Партизана Гавриила Егорова – в пьесе И. Находкина, Кузнеца Кюкюра, Айала – в пьесах Суоруна Омоллоона, Нюргуна Боотура Стремительного – в опере М.Жиркова, Тыгына Дархана – в драме И.Гоголева и многие другие. 4 января исполнилось 93 года со дня рождения Лазаря Лазаревича Сергучева.