Якутянин предстанет перед судом за коноплю

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте установлен и задержан 22-летний житель города Якутска, который приобрёл наркотические вещества растительного происхождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый собрал дикорастущую коноплю, растущую в пригороде города Якутска, а затем высушил. Общий вес изъятой марихуаны составил порядка 100 граммов, что относится к значительному размеру.

Обвиняемый признался полицейским, что собрал и высушил коноплю с целью личного потребления и хранил при себе до задержания.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое отделом дознания Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте по ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.