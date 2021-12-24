Якутяне укрепили позиции на рынке труда благодаря федеральному проекту

В 2021 году в Якутии в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан по востребованным и перспективным в регионе профессиям. На бесплатное обучение претендовали наиболее уязвимые группы населения – безработные, граждане, ищущие работу и обратившиеся в центры занятости, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, а также предпенсионеры и пенсионеры от 50 лет и старше. Подать заявку можно было через портал Работа в России.

23 декабря 2021 года на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки состоялось торжественное подведение итогов реализации федерального проекта «Содействие занятости» по линии Ворлдскиллс. Приняли участие руководители Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Агентства развития профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, Центров занятости населения и все заинтересованные стороны, благодаря которым федеральный проект успешно реализован в 2021 году.

В последние годы пандемия стала причиной увеличения количества безработных. Некоторые работодатели сократили своих работников либо перевели на неполный рабочий день. Федеральный проект «Содействие занятости» направлен на решение данной проблемы путем обучения граждан новым специальностям и повышения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда.

Региональным оператором по реализации проекта в республике по образовательным программам Ворлдскиллс выступает Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

За этот период организована работа 21 центра обучения, реализовано и представлено для записи более 140 образовательных программ по 50 компетенциям Ворлдскиллс, проведена полномасштабная информационная кампания. Программа вызвала большой отклик и спрос среди населения, поступило 2,6 тыс. заявок.

Директор ЦОПП Владислав ХАБАРОВ поблагодарил Министерство образования и науки и Государственный комитет по занятости населения, Федерального оператора за доверие ЦОПП стать одним из региональных операторов данного проекта и отметил, что центр справился со стоящими перед регионом задачами.

— По занятости обучившихся у нас один из высоких показателей среди регионов. Можно отдельно отметить тренд самозанятости в Якутии – и проект Содействие занятости сыграл немаловажную роль в этом, выпускники программ целенаправленно учились предпринимательству и открывали свое дело после обучения.

Квота на регион по программам Ворлдскиллс, составлявшая на начало реализации проекта 364 чел., была увеличена в 2,5 раза вследствие спроса и востребованности среди населения. По итогам реализации проекта «Содействие занятости» бесплатное обучение по актуальным направлениям медицины, социального обслуживания, сферы услуг и IT, транспорта и логистики прошли всего 927 жителей Якутии.

Основным показателем результативности является количество трудоустроенных по окончанию обучения либо нашедших дополнительный заработок в качестве самозанятых. По итогам обучения процент занятости слушателей на данный момент составляет 99,5 % процентов.

ТОП-5 Центров обучения проекта «Содействие занятости»

За этот период центрами обучения проделана колоссальная работа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию всех желающих по актуальным компетенциям Ворлдскиллс. Наиболее популярными среди населения образовательными программами выступили: медицинский и социальный уход, эстетическая косметология, парикмахерское искусство, интернет-маркетинг, разработка мобильных приложений и другие.

По итогам реализации федерального проекта «Содействие занятости» в 2021 году лучшие центры обучения вошли в ТОП-5:

— Якутский медицинский колледж;

— Транспортный техникум им. Р.И. Брызгалова;

— Нерюнгринский медицинский колледж;

— Якутский технологический техникум сервиса имени Ю.А. Готовцева;

— Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина.

Благодаря возможностям программы реализуется задача развития предпринимательской деятельности и самозанятости, покрытия дефицита в квалифицированных работниках в ключевых отраслях. Выпускники проекта, прошедшие обучение по образовательным программам Ворлдскиллс сохранили рабочие места, трудоустроились, открыли свое дело, а главное, расширили профессиональные горизонты.

Программа бесплатного обучения отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» предусмотрена до 2024 года, чтобы первыми узнать о старте проекта в 2022 году рекомендуем подписаться на каналы ЦОПП Якутии.