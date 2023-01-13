Якутская предсказательница Мария Сырдык: Новости из будущего (вероятность 60-70%)

Начнется втихомолку дополнительный набор военных, как бы дополнительную мобилизацию проведут (несколько сотен тысяч понадобится) в принципе, ничего, незаметно будет. (Все спрашивают…)

Вспышки гнева в разных регионах, попытка провести различные митинги будут жестоко пресекаться и подавляться.

Много жестких законов примутся, все будут жить в постоянном страхе.

Слухи и скандалы связанные с местной властью, (ранее предсказывала про борьбу за власть) резкое разделение среди общества «на правых» и «не правых».

Положено начало «пятилетнему падению» экономики. Спуск будет стремительным и местами интересным, ощущается как гибрид старого в перемешку с современным (смешанные чувства), когда долго летишь вниз ощущается так, как будто бы стоишь на одном месте, но нет.

Быстро распространяется новый мутант коронавируса с «двумя головами», но мы уже привыкли жить с ним, в принципе, ничего не меняется от этого, (ранее про это предсказывала, повторяться не хочу).

Повысят пенсии и пособии. Социальные и стимулирующие выплаты тем, кто имеет детей, помощь и поддержка многодетным.

Усилится помощь бизнесу — гранты и субсидии для самозанятых, предпринимателей, льготы и послабления. Это простимулирует рост местного производства и сельского хозяйства, что очень радует.

Повышение всех налогов и тарифов в различных отраслях жилищно-хозяйственных субъектов и т.д., политика монополизации некоторых направлений в экономике.

Много новых заводов и развитие Дальнего Востока, в основном, вижу военно-промышленные предприятия. Хваткие сразу поймут и сделают на этом хороший заработок, имейте ввиду.

Государство будет регулировать все частные и нечастные предприятия и производства (и цены, и продовольствие) — подпадет, короче, все, абсолютно все, под контролем государства.

Пока что на этом все, будьте всегда готовы к переменам, желаю всем удачи!

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