13.10.2021
17:26
122

Якутск

Якутск станет безопаснее и комфортнее

Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко провёл очередное совещание с руководством окружной администрации города Якутска и руководителями министерств республики, на котором рассмотрели вопросы развития комфортной и безопасной городской среды.

Среди основных направлений – модернизация системы наружного освещения столицы республики.

Это подразумевает замену устаревших светильников на светодиодные и внедрение автоматических систем управления освещением, замена аварийных опор, неизолированных проводов, строительство новых линий, переход к «умному освещению».

Участники совещания отметили, что это необходимо для  того, чтобы повысить уровень энергоэффективности: новые светодиодные технологии позволят существенно сократить бюджетные расходы на освещение улиц. А также повысить уровень безопасности: освещение на перекрёстках снизит дорожно-транспортные происшествия в тёмное время суток. Другим важным аспектом является концепция архитектурного освещения.

Как подчеркнул Андрей Тарасенко, глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству обеспечить работы по благоустройству столицы в рамках подготовки к 100-летию Якутской АССР и 390-летию Якутска. 

На сегодняшний день городской округ освещен на 64 %, для освещения оставшихся 36 % территории дополнительно установят около 7 тысяч опор. Премьер республики поручил профильным министерствам совместно с городской администрацией завершить необходимые расчёты и составить план-график работ.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх