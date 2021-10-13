Якутск станет безопаснее и комфортнее

Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко провёл очередное совещание с руководством окружной администрации города Якутска и руководителями министерств республики, на котором рассмотрели вопросы развития комфортной и безопасной городской среды.

Среди основных направлений – модернизация системы наружного освещения столицы республики.

Это подразумевает замену устаревших светильников на светодиодные и внедрение автоматических систем управления освещением, замена аварийных опор, неизолированных проводов, строительство новых линий, переход к «умному освещению».

Участники совещания отметили, что это необходимо для того, чтобы повысить уровень энергоэффективности: новые светодиодные технологии позволят существенно сократить бюджетные расходы на освещение улиц. А также повысить уровень безопасности: освещение на перекрёстках снизит дорожно-транспортные происшествия в тёмное время суток. Другим важным аспектом является концепция архитектурного освещения.

Как подчеркнул Андрей Тарасенко, глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству обеспечить работы по благоустройству столицы в рамках подготовки к 100-летию Якутской АССР и 390-летию Якутска.

На сегодняшний день городской округ освещен на 64 %, для освещения оставшихся 36 % территории дополнительно установят около 7 тысяч опор. Премьер республики поручил профильным министерствам совместно с городской администрацией завершить необходимые расчёты и составить план-график работ.