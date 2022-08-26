Шок! Вынесен приговор Сусанне Рожиной

Сусанне Рожиной дали 4 года и 6 месяцев колонии общего режима. Взята под стражу в зале суда, сообщает корреспондент ЯСИА из зала суда.

Общество в шоке, так как многие считали, что приговор может быть условным или отложенным, учитывая деятельное раскаяние, сотрудничество со следствием и статус многодетной матери подсудимой. Но этого не случилось.

Суд проходил в особом порядке, без исследования доказательств, потому что женщина признала свою вину, раскаялась и заключила сделку со следствием, в отличие от ее подельника учителя информатики Рината АБСАЛИХОВА. Напомним, что прокурор просил для Рожиной максимум — 8 лет колонии общего режима. Судья принял решение — 4 года 6 месяцев.

Судья Алексей Сараев также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве — сообщает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.