26.08.2022
15:09
1814

Судебная хроника

Шок! Вынесен приговор Сусанне Рожиной

Сусанне Рожиной дали 4 года и 6 месяцев колонии общего режима. Взята под стражу в зале суда, сообщает корреспондент ЯСИА из зала суда.

Общество в шоке, так как многие считали, что приговор может быть условным или отложенным, учитывая деятельное раскаяние, сотрудничество со следствием и статус многодетной матери подсудимой. Но этого не случилось.

Суд проходил в особом порядке, без исследования доказательств, потому что женщина признала свою вину, раскаялась и заключила сделку со следствием, в отличие от ее подельника учителя информатики Рината АБСАЛИХОВА. Напомним, что прокурор просил для Рожиной максимум — 8 лет колонии общего режима. Судья принял решение — 4 года 6 месяцев.

Судья Алексей Сараев также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве — сообщает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
2 комментария на «Шок! Вынесен приговор Сусанне Рожиной»
  1. Вася 26.08.2022 15:14

    Ого😬

    Ответить
  2. Увар 26.08.2022 15:24

    Ничего себе

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх