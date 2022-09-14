Видео: Кража тележки на Строительном рынке Якутска

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась продавец павильона, расположенного на строительном рынке, с сообщением о краже садовой тележки стоимостью 6500 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен 43-летний подозреваемый.

Выяснилось, что мужчина под видом покупателя положил садовую тележку в свой автомобиль и попросил у продавца товарный чек. Когда женщина отошла за документом, злоумышленник сел в свой автомобиль и, не оплатив, скрылся, похитив товар.

В ходе обыска у подозреваемого изъято похищенное. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.