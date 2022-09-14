14.09.2022
21:08
395

Происшествия

Видео: Кража тележки на Строительном рынке Якутска

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась продавец павильона, расположенного на строительном рынке, с сообщением о краже садовой тележки стоимостью 6500 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен 43-летний подозреваемый.

Выяснилось, что мужчина под видом покупателя положил садовую тележку в свой автомобиль и попросил у продавца товарный чек. Когда женщина отошла за документом, злоумышленник сел в свой автомобиль и, не оплатив, скрылся, похитив товар.  

В ходе обыска у подозреваемого изъято похищенное.  Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх