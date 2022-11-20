Ведущие артисты ТЮЗа отметили 20-летний юбилей творческой деятельности

Сегодня на сцене Театра юного зрителя Якутии состоялось знаменательное событие открытие юбилейной декады «Уважение к Отечеству — с малых лет», посвященная к 30 — летию основания театра. В рамках этого многозначительного события, выпускники V якутской студии Московского высшего театрального училища им. М.С. Щепкина и ведущие артисты театра отметили свой 20 — летний юбилей творческой деятельности со спектаклем «Красный шаман» Платона Ойунского, режиссер — постановщик Карл Сергучев, художник Саргылана Иванова.

Ровно 20 лет тому назад молодые, амбициозные ребята дружно держась за руки пришли работать в то время в Театр юморы и сатиры РС(Я), нынешний Театр юного зрителя. Талант, молодость, энергия и трудолюбие – именно такими словами можно было описать юных артистов, только-только начинавших свой творческий путь. Прекрасная школа великих мастеров очень быстро вывела молодых артистов на первый план. Работы в театре и кино, на телевидении оттачивало их мастерство. Они быстро покорили сердца ценителей театрального искусства и кино.

Перед началом спектакля в фойе театра зрителям была представлена выставка, посвященная творческой деятельности виновников торжества. Посмотрев экспозицию выставки, посетители познакомились с историей жизни своих любимых артистов.

И сегодня, по видеообращению, со знаменательным днем поздравили преподаватели и наставники выпускников.

В официальной части вечера слово предоставили руководителю отдела профессионального искусства и духовного развития министерства культуры и духовного развития РС(Я), председателю Амгинского землячества, наставнику выпускников Высшего театрального училища им. М. Щепкина 2002 года Нюргуяне Ивановне Илларионовой, заместителю председателя Союза театральных деятелей РС(Я) Марии Васильевне Турантаевой и председателю Федерации профсоюзов РС(Я) Николаю Николаевичу Дегтяреву, а также артистов поздравила председатель Усть — Алданского землячества Лена Семеновна Заболоцкая.

После слово предоставили художественному руководителю театра, заслуженному работнику культуры РФ, народному артисту РС(Я) Алексею Прокопьевичу Павлову, он сказал прекрасные слова поздравления и благодарности за щедрый многогранный талант, за долгую совместную работу и вручил артистам памятные медали Театра юного зрителя Якутии.

Кульминацией торжественной церемонии стал выход на сцену юбилейного торта.

Поэма-олонхо “Красный шаман” Платона Ойунского завораживает зрителей оригинальной современной режиссурой, сценографией и музыкой на основе удивительной красоты богатства языка Олонхо.

Вырученные денежные средства от спектакля коллектив театра передал Главе с. Магарас Горного улуса Владимиру Максимовичу Текеянову для передачи участнику специальной военной операции (СВО) Павлову Мичилу Степановичу, который после ранения перенес 21 операцию в госпитале в Санкт — Петербурге.