Вакцинированный журналист подхватил ковид накануне дня рождения

Телезвезда НВК САХА Дмитрий АРГУНОВ еще в феврале вакцинировался одним из первых. В публичных местах он всегда ходит в маске. Но умудрился заразиться ковидом накануне своего дня рождения. Журналист сообщает в соцсети, что собирался ревакцинироваться после дня рождения.

— В четверг вечером поднялась температура, в пятницу с жуткой головной болью сдал ПЦР. Перестраховался тестом ИХА — он выдал положительный — а в субботу утром пришел положительный ПЦР.

Волей судьбы оказался в инфекционке пятой поликлиники Медицинского центра Якутска — оценок никаких давать не буду, просто скажу что в закутке 2-го этажа площадью метров 20, толпятся в зависимости от времени суток и недели от 10 до 50 человек различной степени сопливости и кашля. Без разбору ОРВИ ли Ковид ли…

Абсолютно равнодушно выглядящий врач — ВНИМАНИЕ! Казалось бы аналог красной зоны, нет? — в масочке и колпачке выслушала, померила сатурацию, дала направление на ОАК и биохимию, и выписала лекарства — опять ВНИМАНИЕ! — умифеновир, это арбидол, и гриппферон, которого не было. Мониторинг последних заболеваний показывает, что с той же пятой поликлиники притаскивали и коронавир и антикоагулянты….

Такой вот ДР….

Многочисленные френды телезвезды желают ему скорейшего выздоровления, успокаивают, что медики теперь хорошо знают, как лечить коронавирус и щедро снабжают собственными советами – что принимать да как лечиться.

Желаем коллеге скорейшего выздоровления и поздравляем с наступившим днем рождения!