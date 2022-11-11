В Якутске прошла конференция «Современные образовательные решения»

9 ноября ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» совместно со стратегическим партнером ГК DIGIS провели конференцию «Современные образовательные решения» в г. Якутске. Мероприятие проводилось при поддержке Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) и собрало более 50 представителей различных образовательных учреждений.

В рамках конференции были представлены комплексные решения по оснащению школ, вузов, ссузов, коррекционных школ и детских садов, которые помогут сделать образовательный процесс более современным и увлекательным. Для участников было проведено обучение по использованию интерактивных панелей, VR, также была продемонстрирована комплексная линейка по обучению робототехнике и прототипированию от детского сада до ВУЗа. Также в рамках одной из секций были представлены решения об использовании инфраструктуры школ в образовательном процессе. На площадке была оборудована большая демо-зона, позволяющая протестировать представленную линейку оборудования.

«Основной задачей нашей конференции было не просто показать оборудование, а максимально раскрыть педагогический потенциал решений. Сейчас на рынке огромное количество продуктов для образования, а вот как выбирать между ними, какие задачи они могут решать, как готовить педагогов к работе с ними, становится не простой задачей для руководителей ОУ. Эти вопросы мы и освещали на секциях образовательной конференции, и судя по живому отклику аудитории и количеству вопросов, поднятых на обсуждение, общение получилось крайне плодотворным», — комментирует Ирина ОВСЯННИКОВА, руководитель учебного центра DIGIS.

В конце мероприятия среди участников была проведена лотерея с розыгрышем 5 сертификатов на дополнительное обучение от Учебного центра DIGIS.