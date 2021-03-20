В Якутии снизился уровень регистрируемой безработицы

Уровень регистрируемой безработицы с начала года снизился на 0,7 процентных пункта и составил 5,0%, сообщает Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения.



Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости, составила 9 643 вакансии. Востребованными на рынке труда остаются специалисты в сфере добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, строительства, здравоохранения и социальных услуг. Коэффицент напряженности на рынке труда — 2,9 человек на одну вакансию.



Для снижения численности безработных граждан еженедельно проводятся онлайн-ярмарки вакансий. На ярмарке соискатели могут пройти собеседование с работодателями, получить необходимую информацию о свободных вакансиях, проконсультироваться по вопросам трудоустройства. Так, 24 марта на ярмарке свои вакансии представит компания «Золото Селигдара», а 25 марта можно будет ознакомиться с предложениями от АО «Полюс Алдан».

План проведения ярмарок размещен по ссылке https://gkzn.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3264972.

За более подробной информацией просим обратиться в центр занятости по месту жительства.