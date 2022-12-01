В Нюрбинском улусе открыли каменную школу-сад

За счет дивидендов Нюрбинского улуса от компании «АЛРОСА» и софинансирования

правительства республики в селе Чаппанда открыли школу-сад на 150 мест.

Новая каменная школа полностью оснащена необходимым оборудованием и мебелью.

«По национальному проекту «Образование» в республике в этом году будут

введены в работу 16 новых школ. Если в 2020 году из федерального бюджета на

развитие образования и строительство образовательных учреждений нашего

региона было выделено 1 млрд 300 млн рублей, то в 2021 году эта сумма

выросла до 3 млрд 300 млн, а в этом году – до 6 млрд 300 млн рублей. Это

итог кропотливой работы главы республики Айсена Николаева и правительства на

федеральном уровне. В Нюрбинском улусе в этом году введены в работу целых

четыре новых социальных объекта – две школы, детский сад и Дом культуры. Это

большое достижение не только района, но и всей республики», – подчеркнул

Сергей Местников.

Вице-премьер передал коллективу школы комплект для кабинета якутского языка

и литературы и сертификат на приобретение автобуса марки ГАЗ.

