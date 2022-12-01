Образование
В Нюрбинском улусе открыли каменную школу-сад
За счет дивидендов Нюрбинского улуса от компании «АЛРОСА» и софинансирования
правительства республики в селе Чаппанда открыли школу-сад на 150 мест.
Новая каменная школа полностью оснащена необходимым оборудованием и мебелью.
«По национальному проекту «Образование» в республике в этом году будут
введены в работу 16 новых школ. Если в 2020 году из федерального бюджета на
развитие образования и строительство образовательных учреждений нашего
региона было выделено 1 млрд 300 млн рублей, то в 2021 году эта сумма
выросла до 3 млрд 300 млн, а в этом году – до 6 млрд 300 млн рублей. Это
итог кропотливой работы главы республики Айсена Николаева и правительства на
федеральном уровне. В Нюрбинском улусе в этом году введены в работу целых
четыре новых социальных объекта – две школы, детский сад и Дом культуры. Это
большое достижение не только района, но и всей республики», – подчеркнул
Сергей Местников.
Вице-премьер передал коллективу школы комплект для кабинета якутского языка
и литературы и сертификат на приобретение автобуса марки ГАЗ.
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