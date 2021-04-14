14.04.2021
19:11
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Политика

Указы главы Республики Саха (Якутия)

О первом заместителе Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Глава

Республики Саха (Якутия)                                                                                А.НИКОЛАЕВ

14 апреля 2021 года

№ 1790

О первом заместителе Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

Назначить Садовникова Дмитрия Дмитриевича первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Глава

Республики Саха (Якутия)                                                                  А. НИКОЛАЕВ

14 апреля 2021 года

№ 1791

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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