У якутянина банк удержал всю пенсию за долги, но…

В Якутии один из банков в полном объеме удержал пенсию за долги – 18 тысяч рублей. Произошло это в феврале 2022 года, хотя по положению ЦБ России с пенсии нельзя удерживать более половины. И это правило широко известно, практически все пенсионеры знают об этом. Почему в банке взыскали с пенсионера весь его доход в нарушение всех инструкций – можно только догадываться.

Якутский городской суд установил, что банку было известно, что пенсия имеет код вида дохода «1» и согласно положению ЦБ России №762-П от 29 июня 2021 года «О правилах осуществления перевода денежных средств» в отношении которых установлены ограничения размеров удержания — не более 50% от дохода. Суд признал врио заместителя начальника отделения банка виновным в нарушении законодательства об исполнительном производстве (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ) и его оштрафовали на 50000 рублей.

Это решение было обжаловано в Верховном суде РС(Я), но он оставил без изменения решение Якутского городского суда, а жалобу защитника — без удовлетворения, сообщила пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия)