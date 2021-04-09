Следком помог более 100 якутянам получить зарплату

В производстве следователей Заречного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) находилось уголовное дело о невыплате заработной платы работникам сельскохозяйственного производственного кооператива «Болугур» в Амгинском районе республики.

Установлено, что в сельскохозяйственном кооперативе, основным видом деятельности которого является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание зерновых культур, имелась задолженность по заработной плате перед 62 работниками на сумму свыше 7 миллионов 78 тысяч рублей.

Несмотря на наличие задолженности и возможность её погашения, руководство кооператива тратило денежные средства на цели, не связанные с деятельностью предприятия.

В ходе следствия имеющаяся перед работниками задолженность погашена в полном объеме, что явилось основанием для прекращения уголовного дела.

Аналогичная ситуация сложилась на предприятии по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей ОАО «Дороги Усть-Алдана». В этой связи следователи Чурапчинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в марте текущего года возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам данного предприятия.

По данным проверки, проведенной прокуратурой, с ноября 2020 по февраль 2021 года руководством предприятия частично не выплачена заработная плата 46 работникам предприятия в размере свыше 9 миллионов 372 тысяч рублей. При этом установлено, что у организации в указанный период имелись денежные средства, которые вместо погашения возникшей задолженности по заработной плате были направлены на цели, не связанные с ее выплатой.

Однако при расследовании уголовного дела руководство предприятия приняло меры, которые позволили в полном объеме возместить работникам имеющуюся задолженность, и расследование уголовного дело было прекращено.

Следственное управление напоминает, что в случае невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат руководитель предприятия может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ.

Аналогичная реакция от правоохранительных органов ожидает руководителей организаций в случае выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Расследованием уголовных дел данной категории занимаются следователи следственного комитета России.