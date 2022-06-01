Шуховская коллекция от «Киэргэ» — победитель международной ювелирной выставки

28 мая 2022 года Ювелирный дом «Киэргэ» занял 1 место в номинации: Калейдоскоп: материалы, техника, идеи за сеты: «Мосты Шухова»; «К 100-летию башни Шухова» во Всероссийском конкурсе ювелиров «Дни лидеров российского ювелирного рынка 2022», проходившей в рамках Международной Ювелирной выставки «JUNWEX. Новый русский стиль».

Авторы: Федоров Н., Мордосов С.

Мастера-ювелиры: Пономарев И., Попов С., Попов П.

— Откуда возникла идея создать коллекцию, посвященную юбилею Шуховской башни?

— В Москве мы познакомились с необыкновенно интересным человеком, который болеет за своё дело всей душой, — президентом Международного фонда имени Шухова Леонидом Штерном, и он нас буквально заразил своим энтузиазмом.

— Почему компания «Киэргэ», которая у якутян ассоциируется прежде всего с национальной тематикой, решила взяться за такую тему?

— Мы — люди советского времени, когда статус инженера был очень высок. И в настоящее время, когда идёт процесс импортозамещения, нужно снова поднять престиж отечественных инженеров, ценить их, ведь в ювелирном деле тоже используется инженерная мысль! Вы знаете, что наш Ювелирный дом «КИЭРГЭ» поддерживает спорт, культуру, образование, медицину, историю, продвигает имидж республики далеко за ее пределами, и это тоже очень интересная тема в наше время.

— Кто автор идеи, дизайнер, исполнители?

— Идея пришла осенью, и мы решили ее воплотить в жизнь к 100-летию Шуховской башни (знаменитой радиобашни на Шаболовке, которая в начале 1920-х стала символом технического прогресса и советского авангарда). Провели совещание с нашими дизайнерами, ювелирами — всем эта идея понравилась. Изучили биографию Владимира Шухова, гениальные конструкции башен, мостов, перекрытий, которые отличаются своей легкостью, экономичностью и, конечно, красотой, которые вдохновили наших ребят.

— Где вы представили коллекцию?

— Представили коллекцию на праздновании 100-летия Шуховской башни. На этом мероприятии было руководство Московского ГУМа — они пригласили нас к себе, провели экскурсию (потолочные перекрытие ГУМа — тоже конструкция Шухова). Потом их делегация посетила ювелирный салон «Киэргэ» на Красных Воротах — гостей поразили наши изделия и то, как наш народ сохранил свои традиции в ювелирных украшениях.

— Какие впечатления коллекция вызвала у первых зрителей?

— Практически все изделия были распроданы в первый же вечер.

— Какое будущее у этой коллекции?

— Есть интерес — будет продолжение! На перспективу, совместно с Международным Шуховским фондом мы ведём работу по организации Всероссийского конкурса среди ювелирных компаний на тему различных конструкций российских инженеров. Эта тема вызвала большой интерес и поддержана не только ювелирами, Министерством промышленности России, но и многими промышленными предприятиями.