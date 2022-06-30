30.06.2022
01:00
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Происшествия

Савва Алексеев и Буянто Дондупов заключены под стражу — СМИ

Вчера Якутский городской суд избрал в отношении задержанных 28 июня представителя якутской общественной организации Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Саввы АЛЕКСЕЕВА и директора Крытого рынка города Якутска Буянто ДОНДУПОВА меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сегодня arcticpost.ru. В данное время они помещены в следственный изолятор. Сегодня, 30 июня, рассмотрят материалы на третьего подозреваемого.

Напомним, что в Якутске задержали преступную группу, вымогавшую несколько миллионов у местного бизнесмена. Савве Алексееву вызвали скорую помощь, однако это не спасло его от СИЗО.

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В Якутске задержаны Савва Алексеев и директор Крытого рынка Буянто Дондупов — СМИ
Фото: Фото из архива SakhaLife
Источник: https://arcticpost.ru/articles/society/savva_alekseev_i_buyanto_dondupov_zaklyucheny_pod_strazhu/

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