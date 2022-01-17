17.01.2022
19:43
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Светская хроника

Самое лучшее в жизни Айсена Николаева

Глава Якутии с любовью поздравил сегодня, 17 января в соцсети свою дочь.

С Днём рождения, доченька!

Ты самое лучшее, что есть в нашей жизни! Будь счастлива и помни, что мама и папа всегда рядом с тобой.

Желаю тебе достигать всех своих намеченных целей – ты как никто это умеешь! Успехов в учебе, новых спортивных побед и много-много радости! Оставайся такой же лучезарной, доброй и отзывчивой!

Ты наша гордость! Мы очень сильно любим тебя❤️

Источник: https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14
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