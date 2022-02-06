Революция! Отменен карантин для контактных

Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом, постановление об этом опубликованно на официальном интернет-портале. Утратил силу пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике COVID-19 от 22 мая 2020 года, который обязывал контактировавших с больными коронавирусом находиться в изоляции не менее семи дней со дня последнего контакта с зараженным.

Подобные изменения глава ведомства Анна Попова уже анонсировала ранее. По ее словам, это связано с тем, что особенности нового штамма «омикрон» лишают подобные ограничительные меры всякого смысла. «Омикрон», говорила Попова, отличается быстрой передачей вируса и «очень большим количеством бессимптомных носителей в удельном весе». В случае появления нового штамма с другими характеристиками ранее отмененные меры могут вернуть.

Также отменен обязательный тест на COVID-19 для пациентов, лечение которых длится семь и более дней: «Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведения лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более календарных дней». Если пациента выписывают раньше, чем через неделю, он должен сдать тест на коронавирус, но не ранее, чем через три дня после подтверждения диагноза. Если человеку был открыт больничный лист как контактному лицу, он будет автоматически закрыт 7 февраля.

Постановление главного санитарного врача вступает в силу 6 февраля.