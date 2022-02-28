Прошел семинар по эвенкийским круговым танцам

26 февраля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского прошел практический семинар «Эвенкийские круговые танцы» постоянно действующего практикума «Фольклорный суглан» с участием старейшин, носителей эвенкийского языка и культуры Ассоциации эвенков Республики Саха (Якутия), творческих коллективов Дома дружбы «Хэглэн», «Аяврина», «Гиркилэн».

Практикум прошел в гибридном формате – очно и через платформу ZOOM с подключением участников из Бурятии, Амурской области, Красноярского края, также из Нерюнгринского, Булунского, Алданского, Усть-Майского, Жиганского улусов Якутии.

Старейшины Галина Степановна Керегяева и Валентин Гаврильевич Исаков, ученый-фольклорист, к.ф.н. Маргарита Прокопьевна Яковлева показали движения, запевы хороводов, рассказали в каких случаях их исполняют. Участники ансамблей, стоя в кругу, вторили запеву и двигались как запевалы.

Накануне состоялась видеоконференция творческой лаборатории Автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун»» по теме «Хороводные запевы и хореография эвенков», посвященная 110-летию фольклориста- исследователя М. Г. Воскобойникова. Со своими докладами приняли участие ученые Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН д.ф.н. Александр Варламов, к.ф.н. Мария Дьяконова, к.ф.н. Маргарита Яковлева.

Такие теоретические и практические семинары с обоюдной заинтересованностью ученых, практиков, старейшин-носителей и участников фольклорных коллективов помогают сохранять уходящую песенно-танцевальную культуру народов Севера, обогащают репертуар самодеятельных коллективов. В результате нематериальное культурное наследие вновь возвращается народу.

Справка: Постоянно действующий практикум «Фольклорный суглан» работает в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского с февраля 2021 года, научный руководитель – Дьяконова Мария Петровна, к.ф.н., научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН. Ежеквартально проводятся видеоконференции, семинары, мастер-классы по самым узловым и острым вопросам сохранения и развития уникальной культуры коренных народов Севера с привлечением научного содружества, практикующих мастеров и специалистов. Мероприятия нашего практикума вызывают интерес и активное участие коллег и сородичей из других регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Участники-коллективы:

— Эвенкийский фольклорный ансамбль «Хэглэн», руководитель Маргарита Яковлева,

— Женский танцевальный ансамбль «Аяврина», руководитель Саргылана Алексеева,

— Эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн», руководитель Анастасия Куличкина.