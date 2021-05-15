Профрейды в Хангаласском и Намском районах

Специалисты ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» совместно с инспекторами ГИМС провели профилактические рейды в населенных пунктах, попадающих в зону возможного затопления на территории Хангаласского и Намского районов.

В Хангаласском районе начальник отдела профилактики ЧС и безопасности туристской деятельности Службы спасения РС(Я) Г.Г.Алексеев, госинспектор Хангаласского отделения ГИМС ГУ МЧС России по РС(Я) Д.А.Федоров, госинспектор ГПС г. Покровска ГИМС ГУ МЧС России по РС(Я) А.Л. Каймонов, начальник ОНД и ПР по Хангаласскому району ГУ МЧС России по РС(Я) майор вн.сл. А.Р.Захаров приняли участие в рабочем совещании, на котором с заместителем главы с. Булгунняхтах МР «Хангаласский район» В.Ф.Колесовой обсудили вопросы готовности населенного пункта к подходу паводковых вод, оповещения и информирования населения, посетителей туристических баз, безопасности на водных объектах, недопущении техногенных и природных пожаров.

Также в ходе рейдов проведен ряд рабочих встреч с ЕДДС Хангаласского и Намского районов главами и представителями администраций муниципальных образований. Главам и представителям администраций были вручены памятки по действиям населения в период прохождения ледохода для распространения среди жителей и информационные плакаты с рекомендациями по безопасному поведению в различных ЧС, подготовленные Службой спасения РС(Я).

Как отметил ВрИО начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий Тарский, в целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и мониторинга гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского, Чурапчинского, Вилюйского, Нюрбинского районов работают оперативные группы Службы спасения РС(Я), спасатели на местах также проводят профилактическую работу, распространяют памятки по действиям населения в период прохождения ледохода.