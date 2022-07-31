Присуждена госпремия им. П.А. Петрова в области здравоохранения

Врачам Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы

Своим указом глава Якутии Айсен Николаев присудил Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени П.А. Петрова в области здравоохранения коллективу врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

Врачи награждены за внедрение новых видов высокотехнологичной медицинской помощи, кератопластики (трансплантация роговицы) под FEMTO-лазерным сопровождением у взрослых и факоэмульсификации врожденной катаракты с установкой предзаправленной интраокулярной линзы у детей и лазерной дисцизии вторичной катаракты у детей.

Государственная премия с присвоением звания лауреатов присуждена главному врачу Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, кандидату медицинских наук, доценту Ивану Луцкану, заведующей офтальмологическим отделением хирургического профиля, кандидату медицинских наук Екатерине Захаровой, врачам-офтальмологам отделения хирургического профиля Екатерине Басовой, Иннокентию Белолюбскому, Марине Максимовой, врачу-анестезиологу реаниматологу, врачу-офтальмологу отделения хирургического профиля Валерии Фоминой, врачам-офтальмологам консультативно-диагностического отделения Ираиде Винокуровой, Аксинье Евсеевой, врачам-офтальмологам детского приема консультативно-диагностического отделения Анне Михайловой и Пантелеймону Аргунову.

Высокотехнологичная операция по пересадке роговицы глаза с помощью FEMTO-лазера впервые была проведена в сентябре 2021 года. Пожилой якутянин, которому вернули зрение на полностью слепом глазе, должен был делать пересадку в Москве. При этом он должен был ожидать операции несколько месяцев из-за пандемии коронавируса, поэтому операция в Якутске стала последним шансом вернуть зрение. Тогда впервые при пересадке роговицы вместо хирургических ножей был использован лазер, который делает идеально точный и ровный разрез. Разрез с помощью лазера в разы повышает приживаемость роговицы.

Кроме того, в ноябре прошлого года якутские офтальмологи первые провели уникальные высокотехнологичные операции по замене хрусталика малолетним детям с врождённой катарактой. Благодаря высокому профессионализму врачей и техническому оснащению Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы операции детям проводятся в Якутске, и семьям не приходится выезжать за пределы республики.

Сейчас врачи-офтальмохирурги проводят до 50-ти операций в день. Больница оснащена современным оборудованием – офтальмологическим комбайном, который имеется только в ведущих клиниках России и позволяет производить весь набор оперативного вмешательства как на переднем, так и на заднем отрезке глаза; двумя наркозными аппаратами, кислородной станцией, новым FEMTO-лазером. Создание условий для получения доступной высокотехнологичной помощи – один из приоритетов работы Главы Якутии Айсена Николаева и правительства республики. Хирурги-офтальмологи делают выездные операции в улусах Якутии, а также в других регионах страны.

Передовой опыт и глубокие знания наших врачей высоко оценены ведущими экспертами медицинских центров Москвы и профессорами Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова.