14.12.2022
19:42
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Светская хроника

Полина Протодьяконова дала своим американским детям якутские имена

Оказывается, самая известная якутская модель Полина Протодьяконова дала якутские имена своим американским детям — Айтал и Далан, сообщают в якутском Телеграме.

Полина Протодьяконова давно живет в США, ее роман с Робертом Рдзака, маркетологом из Нью-Йорка, начался в 2015 году и завершился через несколько лет красивым бракосочетанием на берегу Карибского моря. Вскоре после этого Полина Протодьяконова опубликовала в соцсетях фото, которое свидетельствовало, что якутская модель ожидает пополнения в семье, а затем пришло сообщение, что она родила двойню. Как видно на фото, это замечательные мальчики, похожие на маму и ее родню. И имена у них наши. Пусть растут здоровыми и умными!

Самая известная якутская модель родила двойню
Фотофакт: Якутская модель Полина Протодьяконова в ожидании…
Фото: Тгк Бабка-обсуждалка
Источник: Тгк Бабка-обсуждалка

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