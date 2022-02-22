Почему погибли лошади в Малыкае?

Департамент ветеринарии РС (Я) разъясняет видео с жеребенком, распространяемое по Whatsapp

В феврале 2022 года ветеринарные специалисты с. Малыкай Нюрбинского района зарегистрировали 3 случая заболевания лошадей (1 кобылы 7 лет, 2 кобылок 3 лет) в личных подсобных хозяйствах. По решению владельцев две лошади (1 кобыла 7 лет и кобылка 3 лет) были вынужденно забиты, одной лошади (кобылке 3 лет) проводят комплексное лечение. Предварительный диагноз – отравление сеном плохого качества (хвощ). В обоих случаях со слов владельцев корм производился сеном, заготовленным в местности «Мар-Урэх».

Ветеринарными специалистами отобраны пробы кормов, патологического материала от вынужденно забитых животных, с целью уточнения диагноза и исключения инфекционного заболевания. Исследования будут проводиться в Нюрбинской ветеринарно-испытательной лаборатории, результаты станут известны через 10 дней.

Ранее в с. Кутана Сунтарского улуса был зарегистрирован похожий случай. Владелец отказался от лечения одного жеребенка и вынужденно забил, второй жеребенок после оказания ветеринарной помощи полностью выздоровел.

Ветврачом Кутанинского ветучастка также были отобраны пробы. По результатам лабораторных исследований, проведенных в Сунтарской ветеринарно-испытательной лаборатории, в пробах овса (от 15.02.2022) выявлен условно патогенный гриб рода Rhizopus nigicans, в 2-х пробах сена (от 15.02.2022) выявлен сапрофитный плесеневый гриб рода Mucor racemous, в пробе патологического материала от жеребенка выявлен сапрофитный гриб рода Mucor racemous. Окончательный диагноз – отравление. При этом исключается инфекционное происхождение вынужденно забитого животного, в том числе мыт.

Правильное кормление лошадей является важнейшим фактором, обусловливающим их здоровье и работоспособность. Департамент ветеринарии РС(Я) рекомендует владельцам продуктивных животных своевременно проводить лабораторное исследование кормов, в том числе привозных, для подтверждения их качества, а также исключить из рациона питания некачественные корма.