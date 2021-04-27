Пекарня в Якутии крупно задолжала своим работникам

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), по материалам проверки проведенной прокуратурой Таттинского района, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ — частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью «Сандалы».

По данным следствия, за январь-декабрь 2020 года на предприятии свыше трех месяцев не выплачена заработная плата пяти работникам на общую сумму около 800 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, в том числе назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, проводятся допросы и иные процессуальные действия.

В ходе предварительного следствия следователями будут приниматься меры по полному погашению задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.