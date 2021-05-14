Новые кадровые назначения

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня подписал кадровые указы по руководителям Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.

Работавший ранее заместителем министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов назначен первым заместителем министра.

Виктор Романов в 2006 году окончил инженерно-технический факультет Якутского Государственного университета имени М. К. Аммосова.

Свою трудовую деятельность начинал в 2005 года в качестве техника-инвентаризатора «Аргыс недвижимость».

С 2006 по 2007 гг. работал инженером строительного отдела ОАО «Сахапроект».

С 2007 по 2012 гг. был ведущим специалистом отдела жилищного строительства, с 2012 по 2015 гг. – заместителем руководителя, руководителем отдела жилищного строительства Министерства архитектуры и строительного комплекса республики.

В 2015 году перешёл на работу в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии, был руководителем Департамента коммунального комплекса и стратегического развития Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

С 9 января 2019 года по настоящее время работал заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Указом Главы Якутии Айсена Николаева заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики назначен заместитель главного инженера (по технологическому управлению) Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Дмитрий Шувалов.

Дмитрий Шувалов родился в городе Якутске, окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Инженер. Электрик».

Свою трудовую деятельность начал в 1998 году электрослесарем в МУП «Водоканал» в Якутске (1998-2001 годы). В 2001 году перешёл на работу электромонтёром в «Горэнерго».

С марта 2004 года по настоящее время работал в «Якутскэнерго».

Работал электромонтером в Службе воздушных линий распредсетей Якутских городских электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго», инженерном Местной службы релейной защиты, автоматики и измерений, начальником Местной службы изоляции, защиты от перенапряжений и измерений, заместителем главного инженера (по обслуживанию оборудования и сетей) Центральных электрических сетей и заместителем главного инженера (по технологическому управлению) Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».