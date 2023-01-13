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Новый главный редактор газеты «Якутия»
Назначен главный редактор общественно-политической газеты «Якутия» — Матрена Кондратьева, обозреватель старейшего печатного издания республики. Она много лет работает в газете «Якутия», является обладателем многих республиканских и федеральных профессиональных премий.
Напомним, прежний редактор Елена Карпова уволилась из издания еще в конце прошлого года.
Матрена Кондратьева сказала Sakhalife:
Конечно, для меня это очень большая ответственность — возглавить старейшую газету Якутии. Но, как сказало мое руководство, — время выбирает нас… Не скрою, испытываю определенную боязнь, но очень рассчитываю на поддержку коллектива редакции. Нас сейчас осталось не так много, и надо приложить все усилия, чтобы поддерживать марку газеты «Якутия» на высоком уровне.
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