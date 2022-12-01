Насколько сегодня подорожали услуги ЖКХ в Якутии?

С 1 декабря повысятся тарифы на коммунальные услуги в среднем на 9%. Мера направлена на смягчение инфляции 2023 года и поддержку предприятий отрасли ЖКХ и энергетики. При этом, следующего роста цен не ожидается до 1 июля 2024 года. Как ЯСИА заявила председатель государственного комитета по ценовой политике Антонина Винокурова, оплата по новым тарифам начнёт взиматься в январе 2023 года.

«Процент роста доведён правительством России в одинаковом размере по всем субъектам. В отдельных населённых пунктах допускается рост платы до 11,4%, но в каких-то населённых пунктах рост платы может сложиться и ниже 9%. Конкретное повышение платы семьи зависит от набора видов коммунальных услуг в жилом помещении, который варьирует в зависимости от степени благоустройства жилого фонда», — сказала она. Однако в Якутии предусмотрен опережающий рост тарифов на горячее водоснабжение в размере 15%. Как сообщила председатель, это сделано «в целях выдерживания соотношения с размером тарифов на холодную воду».

Также опережающий рост тарифов на твёрдые коммунальные отходы (ТКО) установлен для регионального оператора — предприятия «ЖКХ Якутии», обслуживающего арктическую зону. «Это в основном связано с учётом в тарифах затрат на содержание и эксплуатацию сжигательных установок. Также значительный рост тарифов на ТКО будет у жителей Нюрбинского улуса в связи с его доведением до безубыточного уровня. По остальным районам рост тарифов на ТКО в пределах 9%, в Мирнинском и Сунтарском районах тарифы на ТКО установлены со снижением, на 1,3% и 4,7 % соответственно, а в Вилюйском и Ленском районах тарифы на ТКО сохранены и не изменились», — сказала Антонина Винокурова.

За электроэнергию, газ, отопление, горячую воду и водоотведение жители сельскохозяйственных улусов Якутии будут платить меньше, чем жители промышленных районов. При этом, если расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют более 15% от совокупного дохода семьи, то граждане имеют право на получение субсидий. «Предусмотрена также льготная шкала от 0 до 15% для неработающих и одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей с пятью и более детьми, включая студентов-очников в возрасте до 23 лет. В каждом конкретном случае расчёт субсидии производится индивидуально. Субсидия предоставляется в виде адресной денежной помощи, для оформления необходимо обратиться в Агентство субсидий республики, филиалы которого имеются во всех улусных центрах, а также можно обратиться в МФЦ «Мои документы», — сообщили в Госкомцен.