Надежда Федулова — художник-многостаночник

Творчество Надежды ФЕДУЛОВОЙ многогранно. Она работает в живописи и графике. Сегодня у нее собран большой ряд работ в смешанной технике. Немногим якутским художникам удалось раскрыть лирику и теплоту северного города, который стремительно менялся. «Сайсарская» серия ее работ стала памятником уходящему Якутску 50-90-х годов XX века. Не менее интересны ее творческие подходы, лежащие на грани восточной графики и классической живописи.

Вместе с художником Жанной ХУНГЕЕВОЙ, Н. Федуловой удалось возродить исконный для якутов, исповедовавших культ коня, вид декоративно-прикладного искусства — ручное ткачество конским волосом. Реализовать утраченное, профессиональным художницам удалось на высоком эстетическом уровне. Сама структура материала, его пластические особенности сподвигнули Надежду Федулову обратиться к глубинному этническому символизму. Известно, что предельные основания бытия человека упакованы в этнических символах. Это графические знаки-образы, культовые предметы, устный фольклор, звуковой ряд и мелодика музыкального творчества, которые рождались народными культурами на длительном этапе исторического саморазвития.

Эстетика символического синтеза занимает сегодня пристальное внимание Федуловой, представившей в своих работах экскурс в «символогию» народа саха, скифов и древних тюрков, индейцев Северной и Южной Америки. Часто символы исчезнувших цивилизаций возрождаютсявновь, подхваченные новым народом. Если раньше индейская культура могла привлечь Федулову внешней героикой борьбы индейцев за свои права, передаваемых книгами или харизмой киношных героев, то сегодня, по словам автора, появилось множество подробнейшей информации, раскрывающей культуры в их сакральном ключе. Художница нашла в лаконичных и стилизованных на грани примитивности графических символах этих народов что-то близкое для себя и родное. Нужно отметить, что художнице удается находить лаконичное сочетание архаики и современности почти в каждой из своих работ. Следует заметить, синтез и смешение символов древних культур способны породить новый социальный код народа.

Предлагаем видеосюжет о творчестве и мировоззрении художника, подготовленный студией «Геван» НВК Саха на основе фото и вопросов видеоинтервью, сделанных А.Г. ПУДОВЫМ в 2013 году.

СПРАВКА:

Надежда Егоровна Федулова — художник-гобеленщик ручного ткачества, живописец, член Союза художников России c 1993 г. Родилась 21 мая 1958 года в г. Якутске. В 1977 году окончила Якутское художественное училище, где училась у Ю.И. Вотякова. В 1989 г. прошла стажировку по технике и технологии ручного ткачества из конского волоса в Улан-Удэ у Бурятских гобеленщиц Б. Дамбиевой и Р. Доржиевой.