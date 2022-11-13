Национальному центру медицины присвоено имя Первого президента республики М.Е. Николаева
Глава Якутии Айсен Николаев своим указом присвоил Республиканской больнице
№1-Национальному центру медицины имя Первого Президента Республики Саха
(Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.
«Наш Первый Президент Михаил Ефимович Николаев сыграл выдающуюся роль в
создании и становлении Национального медицинского центра как ведущего
учреждения здравоохранения не только в республике, но и на всём Дальнем
Востоке. Именно его Указом в 1993 году был создан Национальный центр
медицины, и был задан темп развития, который во многом был опережающим.
Мудрость и прозорливость Первого Президента, его воля и сильнейшее
стремление дать своему народу новое качество жизни способствовали совершению
настоящего прорыва в развитии здравоохранения Якутии», — сказал Айсен
Николаев.
Глава отметил, что предложение о целесообразности присвоения имени М.Е.
Николаева Национальному центру медицины поступило от медицинской
общественности накануне 85-летнего юбилея Первого Президента республики.
Всецело признавая фундаментальный вклад М.Е. Николаева в развитии Медцентра
и всего здравоохранения республики Айсен Николаев поддержал эту инициативу.
Славная история Национального центра медицины, флагмана здравоохранения
Якутии, началась 30 лет назад. Сегодня Республиканская больница №1 –
Национальный центр медицины остаётся уникальным специализированным
медицинским учреждением, обладающим мощной клинической базой, оснащённым
самым современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать все виды
специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи
населению республики.
В юбилейный год больницы введён строй современный Кардиососудистый центр,
благодаря которому якутянам стала доступна медицинская помощь мирового
уровня по кардиологии и неврологии.
В Национальном центре медицины функционируют 36 стационарных
специализированных отделений, 7 реанимационных отделений, 24 операционных
зала и 11 поликлинических подразделений мощностью 905 посещений в смену.
Ежегодно в РБ№1-НЦМ в стационарных отделениях лечится более 28 тысяч
больных, в амбулаторных подразделениях выполняется около 400 тысяч
посещений, проводится более 12 тысяч операций, принимается более 2 тысяч
родов, проводится более 3 миллионов исследований.
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