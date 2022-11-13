Национальному центру медицины присвоено имя Первого президента республики М.Е. Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев своим указом присвоил Республиканской больнице

№1-Национальному центру медицины имя Первого Президента Республики Саха

(Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.

«Наш Первый Президент Михаил Ефимович Николаев сыграл выдающуюся роль в

создании и становлении Национального медицинского центра как ведущего

учреждения здравоохранения не только в республике, но и на всём Дальнем

Востоке. Именно его Указом в 1993 году был создан Национальный центр

медицины, и был задан темп развития, который во многом был опережающим.

Мудрость и прозорливость Первого Президента, его воля и сильнейшее

стремление дать своему народу новое качество жизни способствовали совершению

настоящего прорыва в развитии здравоохранения Якутии», — сказал Айсен

Николаев.

Глава отметил, что предложение о целесообразности присвоения имени М.Е.

Николаева Национальному центру медицины поступило от медицинской

общественности накануне 85-летнего юбилея Первого Президента республики.

Всецело признавая фундаментальный вклад М.Е. Николаева в развитии Медцентра

и всего здравоохранения республики Айсен Николаев поддержал эту инициативу.

Славная история Национального центра медицины, флагмана здравоохранения

Якутии, началась 30 лет назад. Сегодня Республиканская больница №1 –

Национальный центр медицины остаётся уникальным специализированным

медицинским учреждением, обладающим мощной клинической базой, оснащённым

самым современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать все виды

специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи

населению республики.

В юбилейный год больницы введён строй современный Кардиососудистый центр,

благодаря которому якутянам стала доступна медицинская помощь мирового

уровня по кардиологии и неврологии.

В Национальном центре медицины функционируют 36 стационарных

специализированных отделений, 7 реанимационных отделений, 24 операционных

зала и 11 поликлинических подразделений мощностью 905 посещений в смену.

Ежегодно в РБ№1-НЦМ в стационарных отделениях лечится более 28 тысяч

больных, в амбулаторных подразделениях выполняется около 400 тысяч

посещений, проводится более 12 тысяч операций, принимается более 2 тысяч

родов, проводится более 3 миллионов исследований.