Минтранс предложил способ сократить стоимость авиабилетов в регионах, но…

Минтранс предложил способ сократить стоимость авиабилетов в регионах. Для этого ведомство планирует снизить в два-четыре раза аэропортовые и аэронавигационные сборы для самолетов L-410, Як-40, Ан-24, летающих по местным (внутрирегиональным) авиалиниям. В 2021 году такими полетами воспользовались 2,6 млн пассажиров. Большинство полетов на местных авиалиниях выполняется в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, сейчас на долю аэропортового обслуживания в стоимости билета на рейсы по республике приходится до 20%, тогда как на московских рейсах — не более 2%. Но аэропортовые сборы — один из основных источников доходов для региональных и местных аэропортов. В случае утверждения приказа сумма выпадающих доходов крупнейшего федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера» (оператор 30 аэродромов в Якутии и Магаданской области) составит 250–300 млн руб. в год, сказал РБК его гендиректор Вадим Волков. При этом, по его словам, снижение стоимости пассажирского билета, например, для самолета Ан-24 составит лишь 2,5–3%, сообщает тгк РБК.