Международные интеллектуальные игры: сообщество одаренных детей

Вчера в Якутске стартовали II Международные интеллектуальные игры. Первые игры состоялись в 2018 году, с тех пор в мире произошло много изменений, тем не менее, вторые МИИ в этом году состоялись. Был использован уже опробованный в условиях пандемии дистанционный формат, благодаря этому в нынешних играх не только очно, но и он-лайн участвуют дети из разных стран . Всего II Международных интеллектуальных играх принимают участие 670 учеников и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов и организаторов из 17 стран (Россия, Турция, Бразилия, Сербия, Беларусь, Мексика, Казахстан, Индонезия, Румыния, Сингапур, Иран, ОАЭ, Китай, Таиланд, Словения, США, Южная Корея).

Больше всего участвует в МИИ-2022 детей из России – помимо Якутии, из Татарстана, Бурятии, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Пензенской, Ярославской Московской, Липецкой областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Ханты-Мансийского округа, территории Сириус, из Москвы и Санкт-Петербурга. Как видим, вторые игры собрали большой круг одаренных детей, которые интересуются наукой.

Министр образования и науки Якутии Ирина Любимова на пресс-конференции подчеркнула, что основной целью проведения интеллектуальных игр является создание международного сообщества высокомотивированных школьников, педагогов, учёных, представителей общественности и родителей, заинтересованных в развитии науки и технологий.

Об особой роли МИИ в развитии одаренных детей сказал и директор Университетской гимназии (школы-интерната) МГУ им. Ломоносова, президент МИЛСЕТ-Восток Александр Леонтович:

— Считается что образование – это успешная сдача ЕГЭ, различные олимпиады, но это далеко не так. Хорошее образование должно готовить ребят к решению самых разных задач в ситуациях, которые невозможно смоделировать в школе. Интеллектуальные игры, совместные проекты, соревнования способствуют тому, чтобы дети могли эффективно взаимодействовать друг с другом, с иностранными сверстниками. Этой задаче служат Международные интеллектуальные игры.

— Основная ценность игр – развитие наших детей, установление партнерских связей и, конечно же, укрепление дружбы и мира между народами. Не зря девизом выбран «Let’s do science, let’s make friends» — Давайте заниматься наукой, давайте заводить друзей — сказал директор Целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров.

О значении МИИ в приобщении с юного возраста к исследовательской деятельности в международном масштабе, говорил и эксперт Института образования Высшей школы экономики Алексей Обухов: — Несомненно, Международные интеллектуальные игры дают ребенку возможность увидеть долгосрочную перспективу личного развития и сильно расширят его кругозор.

Судьбы участников первых Международных интеллектуальных игр подтверждают сказанные экспертами слова о роли и задачах этого масштабного мероприятия. По словам ректора Малой академии наук Якутии Василия Павлова, победители первых МИИ сегодня являются студентами и аспирантами ведущих вузов России и мира, в том числе таких университетов, как Гарвардский, Гонконгский и др.

Как сообщили организаторы, на II МИИ будет работать четыре главных направления: Международная олимпиада школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике; Международная школьная научная конференция-конкурс; Международная исследовательская школа по STEM-проектам (проведение международными молодежными командами исследований и проектов по актуальным научно-техническим задачам). Кроме основных пройдут сопутствующие мероприятия: Школа научной журналистики МИИ, образовательный салон «Территория успеха» для педагогов и Якутская исследовательская школа.