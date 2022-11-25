Министр экономразвития РФ: Якутия выгодно расположена к рынкам АТР

Промышленный рост в Якутии составил с начала года составил 12,7%. Регион входит в первую десятку российских регионов по этому показателю.

«Если говорить по цифрам, то объем промышленного производства уверенно растет, растет и объем инвестиций . Конечно, этот рост основан на реализации крупных индустриальных проектов в угольной сфере. У Якутии в текущей ситуации появились дополнительные возможности. Потому что регион расположен выгодно к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, к которым мы переореинтируемся. Большой объем проектов индустриальных. Это хорошие проекты, обдающие хорошим потенциалом. Значимые с точки зрения темпов роста налогов, ВВП не только для Якутии , но и в целом для страны» – отметил по итогам совещания по социально-экономическому развитию министр экономики РФ Максим Решетников.

Для того чтобы регион продолжил оставаться мощным драйвером развития необходимо создать транспортный каркас для огромной территории республики. «Кроме того, необходимо создать новую энергетику, такие как атомная станции малой мощности в Усть -Янском районе, как крупнейшая электростанция для снабжения электроэнергией и модернизации железных дорог в Нерюнгринском районе. Такие проекты важны. Их появление сможет поддержать постоянный рост промышленности Якутии и дать толчок для социального развитии и повышения качества жизни» – сказал Айсен Николаев после совещания по социально-экономическому развитию региона.

В текущем году в регионе установлены исторические максимумы добычи важнейших видов сырья: золота, нефти, газа и угля.

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2022 года составил – 112,7% (по ДФО – 95,4%, РФ 100,4%).