Избран президент Торгово-промышленной палаты Якутии

15 июля состоялся внеочередной съезд Торгово-промышленной палаты Якутии.

В связи с напряженной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции внеочередной Съезд прошел в очной форме, путем избрания делегатов (до 30 чел.) — представителей членов Палаты (норма представительства — 1 делегат на 10 членов).

Согласно опубликованной на сайте ТПП Якутии повестке дня, прошли выборы единоличного исполнительного органа — президента ТПП РС(Я). Напомним, что прежний президент ТПП Якутии Владимир ЧЛЕНОВ умер в январе этого года.

Спустя полгода состоялись выборы преемника. В ТПП России была согласована кандидатура Марины Олеговны БОГОСЛОВСКОЙ, вице-президента ТПП Якутии, общественного деятеля. Предварительного обсуждения в обществе не было. Когда информация просочилась в СМИ, многие издания выступили с критикой ее кандидатуры из-за негативного опыта предпринимательской деятельности Богословской.

Тем не менее, на внеочередном съезде делегаты поддержали ее кандидатуру. Выборы были безальтернативными, как видно из материалов на сайте ТПП Якутии.

Таким образом, с 15 июля Марина Богословская является президентом Торгово-промышленной палаты Якутии. Вновь избранный президент ТПП поблагодарила в соцсети делегатов за доверие.

— Спасибо коллегам, членам ТПП РС(Я) за поддержку и доверие! Впереди много интересной работы на благо бизнеса Якутии! – написала Марина Олеговна в своем фейсбуке.