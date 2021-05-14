Сегодня, 14 мая, Глава Якутии Айсен Николаев провел заседание республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.

Ил Дархан обратил внимание на то, что в республике продолжается рост количества больных ковидом.

Айсен Николаев вновь заострил внимание на несоблюдении действующих ограничительных мер со стороны предприятий торговли, на слабое проведение дезинфекции общественных пространств и общественного транспорта, на нарушение масочного режима и социального дистанцирования многими якутянами.

Ил Дархан потребовал неукоснительного исполнения всех ограничительных мер. Оперштабам в районах и Якутске необходимо обеспечивать постоянный контроль над эпидситуацией.

Глава подчеркнул обязательность вакцинации и недопустимость снижения темпов иммунизации граждан.

Сегодня по республике более 117 тысяч человек получили первую вакцину, в том числе около 30 тысяч граждан старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили более 97 тысяч якутян. Использовано 86% от поступившей вакцины.

Главы Вилюйского, Мегино-Кангаласского и Таттинского улусов, где сохраняется сложная эпидситуация, отчитались о текущей работе по предотвращению коронавирусной инфекции.

Айсен Николаев обратил внимание на обеспечение обязательной локализации единичных случаев, которые выявляются в ряде районов. Поскольку за одним случаем коронавируса, если упустить момент, следует десяток новых случаев.

Ольга Балабкина, вице-премьер Якутии, отметила, что рост заболевания, ранее характерный для столицы, постепенно смещается в районы. Она напомнила о важности контроля за каждым случаем, который должен быть обязательно купирован.

Во время майских выходных наблюдалась миграция студентов, которая повлекла за собой рост заболеваемости в районах. Вице-премьер призвала оперштабы на местах строго отслеживать перемещение граждан, особенно осуществлять контроль за прибывающими.

Маргарита Игнатьева, главный санитарный врач по РС(Я), обратила внимание на рост заболеваемости среди офисных работников. Болеют трудоспособные люди 30-49 лет. Игнатьева рекомендовала расширить круг контактных лиц при локализации нового случая, воздерживаться от проведения массовых мероприятий, особенно в школьных коллективах.

Подчеркнуто, что сегодня перед всеми оперштабами стоит единая задача – остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и вывести республику на стабилизацию эпидситуации.

Завершая заседание республиканского оперштаба, Айсен Николаев поручил районным и городским оперштабам более оперативно реагировать на ухудшение ситуации на местах, не снижать темпы вакцинирования, призвал к интенсивной и результативной работе,



