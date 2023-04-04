Игорь Шкурко не был согласен с арестом…

Адвокаты арестованного первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Якутскэнерго» Игоря Шкурко – Яковлев М.Н. и Логинов Д.А. не были согласны с решением суда о заключении под стражу в следственном изоляторе своего подзащитного и 3 апреля направили в Якутский горсуд апелляционные жалобы.

Сам Шкурко Игорь также возражал против своего ареста и направил лично апелляционную жалобу, которая поступила в горсуд сегодня, 4 апреля, сообщает тгк Торбозное радио, публикуя скриншот информации сайта горсуда.