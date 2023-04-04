04.04.2023
20:06
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Происшествия

Игорь Шкурко не был согласен с арестом…

Адвокаты арестованного первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Якутскэнерго» Игоря Шкурко  Яковлев М.Н. и Логинов Д.А. не были согласны с решением суда о заключении под стражу в следственном изоляторе своего подзащитного и 3 апреля направили в Якутский горсуд апелляционные жалобы.

Сам Шкурко Игорь также возражал против своего ареста и направил лично апелляционную жалобу, которая поступила в горсуд сегодня, 4 апреля, сообщает тгк Торбозное радио, публикуя скриншот информации сайта горсуда.

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Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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