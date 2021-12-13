Главам районов Якутии поручено проверить запасы лекарств

Главам районов и городских округов необходимо разработать план работы социальных учреждений в период новогодних каникул, в том числе больниц и поликлиник, проверить количество коек, запасы лекарств, а также усилить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу в местах массового скопления людей. Об этом заявил глава региона Айсен НИКОЛАЕВ на заседании оперштаба.

Особое внимание глава поручил обратить на вакцинацию от коронавируса. «В целом мы видим значительное снижение роста заболеваемости. Однако напряженная обстановка наблюдается в Алданском, Нерюнгринском, Олекминском, Хангаласском районах, где количество больных достаточно велико. Во многом ситуация зависит темпов прививочной кампании. То, что в Ленском районе выполнили 80% от плана вакцинации, говорит о том, что при правильном отношении к задачам и вовлеченности администрации, районной больницы можно достигнуть неплохих результатов», – сказал Айсен Николаев.

Николаев призвал глав усилить дезинфекцию в торговых рядах, центрах, кафе и ресторанах. Отдельные поручения он дал по проведению новогодних елок. Все школьные утренники должны быть организованы строго по рекомендациям Роспотребнадзора, с соблюдением всех ограничительных мер. Разрешение на их проведение дает местный оперативный штаб с учетом количества заболевших в тех или иных населенных пунктах.

На сегодня в Якутии первый компонент вакцины от коронавируса получили 70% взрослого населения, в 8 районах прошли вакцинацию свыше 80%. Вместе с тем, уровень вакцинации ниже 65% в Амгинском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском района. А в двух районах, Чурапчинском и Намском, первый компонент получили меньше 60%. Главам этих районов Николаев дал поручение взять вопрос вакцинации на личный контроль и до нового года показать хороший результат.

Прививку от гриппа получили 41,3% населения, в том числе 74,4% детей, 28,9% взрослых.