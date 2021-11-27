27.11.2021
22:40
213
Экология
Фотофакт: Белки в городском парке Якутска
Известный журналист и фотограф Владислав КОРОТОВ, любуясь белками в городском парке культуры и отдыха, запечатлел эти снимки.
Источник: Владислав КОРОТОВ.
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