Фотофакт: Айсен Николаев кует железо!

В эти дни глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ принимает участие в XV национальном празднике Ысыах Олонхо – 2022, который нынче проходит в его родном Верхневилюйском улусе.

19 июня в рамках праздничных мероприятий Айсен Николаев примет участие в установке первой сваи Центра культуры имени И.Н. Барахова в с. Кюль Харбалахского наслега, и выплавке железной руды кузнецами Чап в с. Кэнтик, как его далекие предки.

Своими впечатлениями глава республики поделился ВК: