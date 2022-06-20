Фотофакт: Айсен Николаев кует железо!
В эти дни глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ принимает участие в XV национальном празднике Ысыах Олонхо – 2022, который нынче проходит в его родном Верхневилюйском улусе.
19 июня в рамках праздничных мероприятий Айсен Николаев примет участие в установке первой сваи Центра культуры имени И.Н. Барахова в с. Кюль Харбалахского наслега, и выплавке железной руды кузнецами Чап в с. Кэнтик, как его далекие предки.
Своими впечатлениями глава республики поделился ВК:
— Кузнечное дело поистине завораживает. Кажется, что происходит нечто сакральное, магическое, когда мастер ударами молота превращает металл в произведение искусства.
Сегодня на Ысыахе мне вновь посчастливилось прикоснуться к этому волнующему процессу, которым занимались многие якутские кузнецы, в том числе и мои предки из Кентикского наслега. Я еще раз убедился, что это интересная, притягивающая, но в то же время тяжелая и кропотливая работа, требующая таланта и практики.
Хочу выразить благодарность всем нашим кузнецам, которые своим трудом сохраняют, развивают традиционные ценности нашего народа и приобщают молодое поколение к ремеслу предков.
Саха төрүт үгэһин илдьэ сылдьар саха уустара кырдьык даҕаны тимири ыллатар ураты талааннаах дьон.
Кинилэр сатабылларынан, мындыр өйдөрүнэн сахалар үгэстэрэ симэлийэн, сүтэн хаалбат. Бука бары тимир уустарыгар махтал тылларын тиэрдэбин!
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