Доктор рассказал об особенностях профилактики COVID-19 для онкопациентов

Кандидат медицинских наук, главный внештатный онколог министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), доцент кафедры онкологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, врач-онколог высшей квалификационной категории, химиотерапевт, руководитель отдела лекарственного лечения Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский онкологический диспансер» Феодосия Гаврильевна Иванова — большой друг нашего волонтерского проекта «АНТИРАК: поддержка выживших».

4 августа 2022 г. в рамках проекта прошла очень интересная встреча с доктором — Феодосией Гаврильевной на актуальную тему «Особенности профилактики COVID-19 для пациентов с онкологическими заболеваниями». «В целом проблема COVID-19 по всему миру отходит, однако, сейчас отмечается волна роста, поэтому, как никто, онкологические пациенты должны знать — что такое COVID-19, как это проявляется, и самое главное, как можно уберечься от этого, одним словом — о профилактике», — так начинает свою беседу доктор. «Необходимо ввести общие меры для уменьшения контакта с пациентами и оптимизации работы медицинских кадров. Следует, прежде всего: минимизировать число контактов (изоляция, самоизоляция); отдать предпочтение консультациям по телефону или по видеосвязи (телемедицинские консультации, консилиумы и т.п.; отменить или сократить количество визитов; сократить пребывание в стационаре (протоколы fast track); по возможности отдать предпочтение пероральному или подкожному введению лекарственных средств; производить запись на консультацию и диагностические процедуры онлайн с четко определенной датой и временем для предотвращения скопления людей перед кабинетом врачей; избегать «живой очереди» перед кабинетами».

Доктор Иванова Ф.Г. привела примеры, основанные на научных исследованиях: «Первое исследование – у онкологических пациентов риск осложнений выше и хуже прогноз течения COVID-19 по сравнению с пациентами без этого диагноза (в статье малая выборка: лишь 18 онкологических пациентов из 1590 и больных COVID-19); Второе исследование: 1524 пациента, проходивших лечение в онкологической больнице Университета Уханя во время эпидемии. У 12-ти из них (0,79 %) был зафиксирован COVID-19, и этот уровень выше, чем совокупная заболеваемость всех диагностированных случаев COVID-19 в Ухане (0,37 %), но сохранилась тенденция к большей частоте заболеваемости у пациентов старше 60 лет. Прогнозируется, что больничная (даже неинфекционная) может быть источником распространения SARS-CoV-2. Третье исследование, проведенное в Италии: 19,5 % умерших от пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, имели рак или проходили лечение в течение последних пяти лет. Средний возраст умерших в Италии составляет 80 лет, поэтому такой процент онкопациентов среди жертв не удивляет».

После лекции Феодосия Гаврильевна ответила на все вопросы, много было задано на тему вакцинации, в том числе и о новых препаратах для людей с умеренным или тяжелым снижением иммунитета (препарат Эвушелд (Evusheld) компании АстраЗенека (AstraZeneka) (Великобритания)). Все пациенты получили на все свои вопросы подробные и исчерпывающие ответы. А наши пациенты получили из рук руководителя волонтерского проекта «АНТИРАК: поддержка выживших» Капиталины Капитоновны Алексеевой наборы со средствами индивидуальной защиты и буклеты, которые были изданы при поддержке и в рамках реализации гранта главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева.

Мы благодарим партнеров нашего проекта — директора Национального художественного музея Владу Владиславовну Тимофееву за предоставленную возможность проводить наши встречи в прекрасных залах, в кругу творений великих якутских художников.

«Капиталина Капитоновна, наконец-то, я Вас нашла, давно слышала о вашем движении, теперь буду ходить на все встречи!», «Я в стадии ремиссии, стараюсь много путешествовать, вот недавно вернулась из Байкала», «Очень интересная встреча прошла, узнала много нового», «Хорошо бы следующую встречу на тему питания провести», — говорят свои пожелания и благодарят нас пациенты. В такие моменты мы понимаем, как важны и нужны такие встречи, и этот блеск в глазах и улыбка на лицах вдохновляют нас!

А мы благодарим нашего бессменного лектора по самым сложным медицинским вопросам Феодосию Гаврильевну Иванову – высокого профессионала и человека с большим сердцем!