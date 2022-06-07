Для жителей Якутии — льготная ипотека под 9 % на строительство дома

Жители Якутии могут получить льготную ипотеку до 6 млн рублей на самостоятельное строительство дома. Айсен Николаев поручил правительству начать работу по реализации пилотного проекта.

— В наших сёлах дома строят своими силами, программа подходит для нашей республики. Необходимо отработать с муниципальными образованиями, оказать помощь в реализации проекта. Жители сёл могут получить до 6 млн рублей под 9 процентов годовых на строительство своего индивидуального жилья, — сказал @aisen_nikolaev.

Напомним, на прошлой неделе председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о запуске пилотной льготной ипотечной программы на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.

Условия льготной ипотеки следующие:

— ставка — 9%

— размер кредита для жителей Якутии — 6 млн рублей

— первоначальный взнос — 20% от общей суммы кредита

— рефинансирование не предусмотрено

— срок действия программы — до 31 декабря 2022 года

Важным условием является завершение строительства в течение 12 месяцев с даты заключения кредитного договора с банком. В качестве залога может быть принят земельный участок, на котором планируется строительство, и дом после его возведения. Процесс оформления нового вида ипотеки стандартный, но кредит будет выдаваться в несколько траншей. Всего в программе участвуют 70 банков и иных кредиторов. тгк #объясняемреспублика_саха