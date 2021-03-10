10.03.2021
22:02
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Светская хроника

Что подарил Николаев Ксении Собчак?

Руковолитель Якутии Айсен Николаев на своей странице в Инстаграм сообщил: «Сегодня в Якутию приехала Ксения Анатольевна Собчак. Радует, что её визит в республику состоялся благодаря якутскому кино. Прошла очень интересная беседа»

В конце встречи Ил Дархан преподнес Ксении подарок, несомненно дорогой сердцу звезды — альбом об ее отце Анатолии Собчаке.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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