Что подарил Николаев Ксении Собчак?

Руковолитель Якутии Айсен Николаев на своей странице в Инстаграм сообщил: «Сегодня в Якутию приехала Ксения Анатольевна Собчак. Радует, что её визит в республику состоялся благодаря якутскому кино. Прошла очень интересная беседа»

В конце встречи Ил Дархан преподнес Ксении подарок, несомненно дорогой сердцу звезды — альбом об ее отце Анатолии Собчаке.