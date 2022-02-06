Читатель SAKHALIFE.RU очень удивлена работой Центра помощи в «Триумфе»

Читатель SAKHALIFE.RU отправила в редакцию отзыв о работе Центра амбулаторной неотложной помощи для больных острыми респираторными инфекциями, открытый в Якутске на базе Центра спортивной подготовки «Триумф».

Сегодня, узнав новость о том, что с 6 февраля отменен карантин для контактировавших с больными коронавирусом, наша читательница немедля решила прервать длительную изоляцию, так как симптомы болезни исчезли. С момента установления диагноза прошло 7 дней, для большей уверенности женщина решила сдать контрольный тест.

«При входе вас отправляют заполнять бланки. Очереди не было, сразу прошли к столам. Затем выдали талон электронной очереди и без задержки сразу вызвали сдать анализ. Затем отправили в зал с трибунами и там сидя ждали 15 минут для проявления результата.

После этого, в зависимости от результата, два потока — с положительным и отрицательным, отправляют к терапевтам. У меня был положительный, опять(( после осмотра терапевтом, в основном вбили данные в комп, отправили получить бесплатные лекарства. Через три дня точно буду здорова) сказали, что даже не надо будет ходить на повторный пцр. Очень довольна работой врачей! Огромная им благодарность!».