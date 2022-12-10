10.12.2022
13:54
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Светская хроника
Аяна Николаева отхватила новые серьги у одноклассницы
В Кружале идёт выставка-ярмарка народных промыслов «Айар Уус», которую организовала АЛРОСА . Богата наша земля мастерами и умельцами! Встретила свою одноклассницу Катю Григорьеву. Смотрите, какие серьги из новой коллекции Алтан у нее отхватила, сообщает Аяна Николаева, сестра главы Якутии в своем телеграм-канале.
Фото: тгк Аяна Николаева
Источник: тгк Аяна Николаева
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