Аяна Николаева отхватила новые серьги у одноклассницы

В Кружале идёт выставка-ярмарка народных промыслов «Айар Уус», которую организовала АЛРОСА . Богата наша земля мастерами и умельцами! Встретила свою одноклассницу Катю Григорьеву. Смотрите, какие серьги из новой коллекции Алтан у нее отхватила, сообщает Аяна Николаева, сестра главы Якутии в своем телеграм-канале. Отличное место, где купить эксклюзивные подарки

Фото: тгк Аяна Николаева Источник: тгк Аяна Николаева

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